Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmayan üniversite öğrencileri İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için Beyazıt Kampüsü’nde eylem yaptı. Genç İHH, Genç Hareket ve TÜGVA öncülüğünde İstanbul'da farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerden oluşan grup, cuma namazının ardından "Kampüsler Gazze İçin Ayakta" eylemi için Beyazıt Kampüsü önünde Gazze’de bir an önce zulmün durdurulması için seslerini haykırdı. Grup sözcüsü Veli Erzi, Gazze'de yaklaşık 2 yıldır süren "sistematik soykırımın" aç bırakma ve ablukayla devam ettiğini söyledi. ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO ve küresel sistemin bütün aktörlerinin sistematik soykırıma suç ortaklığı yaptığını dile getiren Erzi, “Sözde Müslüman devletlerin yöneticileri ise yalnızca kınamakla yetiniyor. Tüm dünyanın gözü önünde Siyonistler, mazlum Gazze ve Filistin halkını yok etmeye ve haritadan silmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.





BOYKOTA DEVAM EDELİM

Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmalarını vurgulayan Erzi, “Ey dünya Müslümanları, sesimizi daha fazla yükseltelim. İzzetli direnişin mimarı Hamas’a ve Kassam mücahitlerine sıkı sarılalım. Hamas’ı silah bırakmaya davet eden Gazze halkının tehcirine yönelik hadsizce plan yapan siyonistler ve destekçilerine karşı daha güçlü ses çıkaralım. Ayrıca küresel Siyonist çetenin can damarını, finansal kaynaklarını boykot edelim” dedi. Soykırım karşısında güçlü bir şekilde ses çıkarmayan İslam İşbirliği teşkilatı, Arap Birliği ve Türk devletleri teşkilatına tepki gösteren Erzi, “Siyonizm’in aparatı olmayı reddedin, tarihin doğru tarafında yer alın, yer alın ki gelecek nesiller sizi hayırla yad etsinler” diye konuştu.





SESSİZ KALAN HERKESİN KARŞISINDAYIZ

Eyleme katılan üniversite öğrencisi Ali Yıldız, “Bizler İstanbul'daki üniversite öğrencileri olarak Gazze'deki zulmün ve bu zulme sessiz kalan tüm idarecilerin karşısında olduğumuzu göstermek adına bugün burada toplandık” dedi. 7 Ekim’den bu yana soykırıma sessiz kalan ve destek veren ülkelere seslenen Yıldız, “Ümmetin yüz akı Hamas'ın tarihi çağrısına ne zaman yanıt verip zalim Siyonistlerin soykırımına dur diyeceksiniz. Bizler siz somut adım atana dek sokaklarda, kampüslerde, amfilerde haykırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Üniversite Öğrencisi Rümeysa Öncü ise, “Ateşkes yapılmasına rağmen İsrail vahşetine devam etti. Ramazan'da bile ibadetlerine izin vermedikleri kardeşlerimizin canlarını hiçe sayarak onların bir kuru ekmekle bile oruçlarını açmaya müsaade etmeyecek kadar cani bir tavırla insanları zulümle baş başa bıraktı. ABD ve bütün Avrupa Birliği'nin de buna göz yummasıyla insanların ne kadar acımasız olduğunu görüyoruz. Bizler sesimizi kim duyacak demeden mücadele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



