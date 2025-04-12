Gazze destekçilerine 'gerici' diyerek aşağıladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Şencan, Gaziantep'te Gazze için eylem yapıp tekbir getiren vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını "Gaziantep’te gerici tarikat ve vakıfların eylemleri" diyerek aşağıladı. Gazze destekçisi vatandaşların kuralları ihlal etmeden yaptığı ve müdahale gerektirmeyen kısa süreli eyleme "Ne bir polis müdahalesi, ne bir yasak vardı. Bu şehrin emekçileri sefalet ücreti için meydana indiğinde; TOMA’larla, binlerce polisle karşılaşıyor. Vatandaşlar arasında bu ayrımcılıktan dolayı susmuyoruz, korkmuyoruz." ifadeleriyle eleştirdi. Şencan'ın paylaşımına tepki gösteren isimler arasında yer alan Gazeteci Yaşar Yavuz, "Biz de kafası bedeninden ayrılan çocuklar ile gözü yaşlı kadınlar ve mermilere göğsünü siper ederek vatanını savunan Gazzeliler için içimiz kan ağlayıp eylem yaparken CHP’liler bizi yine “gerici” bulmuş" ifadelerini kullandı.