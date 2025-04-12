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Gazze destekçilerine 'gerici' diyerek aşağıladı

Gazze destekçilerine 'gerici' diyerek aşağıladı

15:4812/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Şencan, Gazze destekçilerini aşağıladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Şencan, Gazze destekçilerini aşağıladı.

Gaziantep'te "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında Gazze için tekbir getirip eylem yapan vatandaş ve vakıfları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Hasan Şencan, "Gaziantep’te gerici tarikat ve vakıfların eylemleri" diyerek aşağıladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Şencan, Gaziantep'te Gazze için eylem yapıp tekbir getiren vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını "Gaziantep’te gerici tarikat ve vakıfların eylemleri" diyerek aşağıladı. Gazze destekçisi vatandaşların kuralları ihlal etmeden yaptığı ve müdahale gerektirmeyen kısa süreli eyleme "Ne bir polis müdahalesi, ne bir yasak vardı. Bu şehrin emekçileri sefalet ücreti için meydana indiğinde; TOMA’larla, binlerce polisle karşılaşıyor. Vatandaşlar arasında bu ayrımcılıktan dolayı susmuyoruz, korkmuyoruz." ifadeleriyle eleştirdi. Şencan'ın paylaşımına tepki gösteren isimler arasında yer alan Gazeteci Yaşar Yavuz, "Biz de kafası bedeninden ayrılan çocuklar ile gözü yaşlı kadınlar ve mermilere göğsünü siper ederek vatanını savunan Gazzeliler için içimiz kan ağlayıp eylem yaparken CHP’liler bizi yine “gerici” bulmuş" ifadelerini kullandı.

Yurdun dört bir yanından tekbir sesleri yükseldi

Filistin Alimler Birliği, Gazze'deki direnişi selamlamak, sabrı kutlamak ve zulme karşı birlik mesajı vermek amacıyla Cuma gecesi saat 22.00'de tüm Müslümanları "Tekbir Cuması" etkinliğine davet etti. Filistin Alimler Birliği'nin Gazze için "Tekbir Cuması" çağrısıyla, yurdun dört bir yanından tekbir sesleri yükseldi.



#Gazze
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#Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Şencan
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