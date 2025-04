Gazze özgür olana dek sokaktayız

“Nehirden denize özgür Filistin”, “Zalim İsrail Filistin’den defol”, “Gazzeli çocuklar bizi bekliyor”, “Özgürlük filosu yola çıksın”, “Üsküdar’dan Gazze’ye direnişe bin selam”, “Gazze’nin izzeti, diriltiyor ümmeti”, “Yaşasın Filistin mücadelemiz”, “Mehmetçik Gazze’ye” ve “Katil İsrail, Filistin’den defol” sloganları atan binlerce kişi Üsküdar Meydanı’na yürüdü. Sık sık tekbirlerin getirildiği yürüyüşe katılanlar, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” ve “Stop the genocide in the Gaza” yazılı pankartlar açan katılımcılar, “Filistin’de 50 bin 800 kişi şehit oldu”, “Gazze’deki abluka hukuksuzdur”, “Ey İslam devletleri Siyonist çeteyi durdurun” yazılı dövizler taşıdı.