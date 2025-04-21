Gazze özgür olana dek sokaktayız

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) öncülüğünde binlerce kişi, İsrail’i protesto için bir araya geldi.

İsrail’in Gazze’de artan saldırılarına dikkat çekmek için geçen pazar Ayasofya’da yapılan “Gazze Ölüyor Ayağa Kalk” adlı yürüyüş, bu sefer Üsküdar’da düzenlendi. Yürüyüş için Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde binlerce kişi toplandı.





ÜSKÜDAR’DAN DİRENİŞE SELAM!

“Nehirden denize özgür Filistin”, “Zalim İsrail Filistin’den defol”, “Gazzeli çocuklar bizi bekliyor”, “Özgürlük filosu yola çıksın”, “Üsküdar’dan Gazze’ye direnişe bin selam”, “Gazze’nin izzeti, diriltiyor ümmeti”, “Yaşasın Filistin mücadelemiz”, “Mehmetçik Gazze’ye” ve “Katil İsrail, Filistin’den defol” sloganları atan binlerce kişi Üsküdar Meydanı’na yürüdü. Sık sık tekbirlerin getirildiği yürüyüşe katılanlar, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” ve “Stop the genocide in the Gaza” yazılı pankartlar açan katılımcılar, “Filistin’de 50 bin 800 kişi şehit oldu”, “Gazze’deki abluka hukuksuzdur”, “Ey İslam devletleri Siyonist çeteyi durdurun” yazılı dövizler taşıdı.





HAYKIRIYORUZ

Kalabalığa seslenen İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, “1,5 yıldır zalim İsrail bir avuç insan üzerinden bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Bu mesaj sadece Müslümanlara değil, bu megaloman liderlere. Ve bu nedenle bütün dünyanın vicdan sahibi insanlarıyla birlikte bugün dünyanın farklı farklı meydanlarında bir araya geldik ve haykırıyoruz. Artık bu vahşete, soykırıma ve caniliğe son verin” ifadelerini kullandı.





ÇOCUKLARIN AHI DÜNYAYI YAKACAK

İslam dünyasının bugün korkaklar ve ortaklar olarak ikiye bölündüğünü söyleyen Göksun, “Ortaklar elbet bir gün hesabını verecektir. Ama buradan korkaklara sesleniyoruz. Yahu Gazze’de tankın karşısına dikilmiş daha sütten yeni kesilmiş çocuklar kadar da mı cesaretiniz yok sizin? Eğer bu zulme dur denmezse Gazze’deki çocukların ahı bütün dünyayı yakıp kavuracak. Bunun olmaması için artık İsrail’e ve ABD’ye bir dur denmesi gerekiyor” vurgusu yaptı.





YAHUDİ TOPLULUĞA ÇAĞRI YAPTI

“Netanyahu, biliniz ki Yahudi düşmanıdır” vurgusu yapan Göksün, “Bugün Gazze’de uyguladığı bütün bu politikaların neticesinde dünyada Yahudiliğe karşı büyük bir düşmanlık hasıl olmaktadır. Buradan bu nedenle Yahudi topluluklarına da sesleniyoruz. Sizler de bir an evvel ayağa kalkın ve içinizdeki pisliklerden artık arının” dedi.





SAFIMIZ BELLİ OLSUN

Yürüyüşe katılan Hasret Coşkunsu isimli bir vatandaş, Gazze’de yaşanan soykırıma karşı sesini yükseltmek için yürüdüğünü söyleyerek, “Yapabileceğim tek şey bu olduğu için buradayım. Çünkü bütün dünyanın sessiz kaldığı, yönetimlerin hiçbir şeye yapamadığına inandığım için buradayım. En azından safımın belli olmasını istiyorum” ifadesini kullandı.





ZALİMLERİ DURDURUN

Bosna Hersek’ten gelen İrfan Şerenkapic ise “Filistin halkına destek vermek için buradayız. dünyanın Filistin’e destek amaçlı İsrail’e daha fazla baskı yapmalarını isteriz. Çünkü bu zalimler durmaz. Ancak güçle durdurulabilir. Tabii ki sokaklara çıkmalarımız da bir baskı oluşturur. Bu nedenle Filistin özgür olana dek sokaklarda olacağız” diye konuştu.



