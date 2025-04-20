TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh ile görüştü: 'İnsanlık cephesi kuruldu'

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın, Filistin davasına destek veren önemli bir platform olarak uluslararası alanda yerini aldığını ve güçlü bir farkındalığı ortaya koyduğunu kaydetti.





Kurtulmuş, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarının tamamında sürdürülen, katliam boyutlarını aşan soykırımın, insanlık tarihinin gördüğü en acımaz soykırımlardan olduğunu vurgulayarak, soykırım suçunu işleyen Netanyahu ve çetesinin yanında bunlara destek verenlerin de sorumlu olduğunu belirtti.









"İnsanlık cephesi kuruldu"





İsrail'in işlediği insanlık suçlarının karşısında güçlü bir insanlık cephesinin kurulduğunu anlatan Kurtulmuş, Filistin'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için sokaklarda, cadde ve meydanlarda bu insanlık cephesinin sesini yükselterek Filistin davasına destek vermeye gayret gösterdiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin hem halkıyla hem kurumlarıyla ilk andan itibaren Filistin davasının yanında yer aldığını ve insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün gücüyle gayret gösterdiğini bildirdi.





Diplomasinin bütün imkanları kullanılarak İsrail'in durdurulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, kalıcı ateşkes için bütün uluslararası alanda İsrail'e yönelik baskının artırılması gerektiğini belirtti.





İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarını yeni bir seviyeye çıkardığını ve açlığın bir silah olarak kullanıldığını kaydeden Kurtulmuş, yeniden kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gıda başta olmak üzere acil insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için bütün insanlığın harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.





Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ise Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın en önemli ve güçlü toplantılardan birisi olarak kayda geçtiğini ifade etti.





Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün kurumları ve halkıyla birlikte ortaya koyduğu dayanışma ruhunun, mücadele azminin her türlü takdirin üzerinde olduğunu anlatan Fattouh, Türkiye'nin bu mücadelesinin, Filistinlilerin hem kalbine hem de zihnine kazındığını belirtti.







