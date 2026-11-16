Bitlis’te kaçakçılık operasyonu: 5,6 milyon liralık ürün ele geçirildi

Bitlis’te kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen çalışmalarda piyasa değeri 5 milyon 654 bin 40 TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda binlerce paket sigaranın yanı sıra cep telefonu, puro, tütün, makaron, tıbbi malzeme ve elektronik aksesuarlar da bulundu. Çalışmalarla aynı miktarda kamu zararının önüne geçildiği bildirildi.