TBMM ev sahipliğinde 'Filistin' toplantısı: 14 ülke ortak deklarasyonda 'ateşkes' çağrısı yaptı

Türkiye de dahil 14 ülkenin ulusal parlamentolarının başkanlarının yer aldığı programda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ortak deklarasyon metni kabul edildi. Deklarasyonda İsrail Parlamentosu'na, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi ve 15 Ocak'ta Gazze'de ilan edilen ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasını teminen derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki toplantı, Conrad Otel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
Türkiye dahil 14 ülkenin yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh yaptı.
Daha sonra ulusal parlamentoların meclis başkanları söz aldı.
Meclis başkanları, konuşmalarında Filistin için "ortak dayanışma" mesajı verdi.
Ortak deklarasyonda "ateşkes" çağrısı
Program kapsamında Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yuvarlak masa toplantısı da yapıldı.
Toplantıda, grubun yapısı ve çalışma yöntemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve ortak deklarasyon metni kabul edildi.
Deklarasyonda, İsrail Parlamentosu'na, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi ve 15 Ocak'ta Gazze'de ilan edilen ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasını teminen derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşlarıyla görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya gelen Kurtulmuş, ilki yapılan toplantıda yürütülecek müzakerelerin Filistin davası için önemli kazanımlar elde edilmesine vesile olması temennisinde bulundu.