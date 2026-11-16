Dünya Gazze için ayakta

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Stockholm, Berlin ve Milano'daki göstericiler, ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik süregelen saldırılarını protesto etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını talep eden göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Gazze bekleyemez, sınırları açın", "Gazze'ye insani yardım girişine izin verin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Yürüyüş sırasında katılımcılar, "Çocuk katili İsrail" ve "Filistin sonsuza dek yaşayacak" gibi sloganlar attı. İtalya’nın ikinci büyük kenti Milano’da toplanan binlerce kişi, hayat pahalılığına, silahlanma politikalarına tepki göstermek ve Filistin'le dayanışmalarını göstermek için meydanlara indi. Ellerine Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık hükümet aleyhinde sloganlar ile "Filistin'e özgürlük" sloganı da attı.

SOYKIRIMI DURDURUN

İsveç'in başkenti Stockholm'da da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarına son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması çağrısı yaptı. Yüzlerce eylemci, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı. "Filistin'e özgürlük" sloganları atan katılımcılar, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın önüne kadar yürüdü. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen iki ayrı gösteride binlerce insan, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını protesto ederken, acil insani yardım sağlanması çağrısında bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda yaklaşık 75 binden fazla Filistinli öldürüldü.


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Başlıklar :filistingazzeavrupa
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