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Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 699’a yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık, katil İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bir sivilin ise daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle öldüğü aktarıldı.

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Ateşkesten bu yana can kayıpları

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana ölenlerin sayısı bin 647’ye yükseldi. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı 850’ye, yaralı sayısı ise 5 bin 969’a ulaştı.

Toplam yaralı sayısı 176 bin 98

Açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaralananların toplam sayısının 176 bin 98’e ulaştığı kaydedildi.

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