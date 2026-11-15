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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "izinsiz" geçiş güzergahından ilerlemeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını duyurdu. Tankerlerden birinin battığı bildirildi.

Şiddetli patlamalar meydana geldi

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, son saatlerde Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izinsiz" geçiş güzergahını kullanmak isteyen 2 petrol tankeri deniz mayınlarına çarptı. Çarpmanın ardından şiddetli patlamalar yaşandığı öne sürüldü.

Her iki tanker de alev aldı. 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerlerden biri ise Basra Körfezi'nin güney sularında yanarak battı.

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Gizlice geçiş yapmaya çalıştıkları iddia edildi

Açıklamada, tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Hürmüz 12 Temmuz'da yeniden kapatılmıştı

ABD, 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamıştı. İran, bunun ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattı.

Tahran yönetimi, belirlediği rotanın dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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