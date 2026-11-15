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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ettiğini bildirdi.

Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rubio'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Rubio'nun sözlerine tepki

Rubio'nun sözleriyle ilgili değerlendirmesinde Bekayi, ABD'nin savaş suçu işlemeye devam etme niyetinde olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Bekayi, “ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla küstahça İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin politikaları başarısız oldu

Bekayi, sözlerine şöyle devam etti:

“ABD, İran'a karşı uzun yıllardır sürdürdüğü ‘tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık’ politikalarına rağmen başarısız oldu ve aynı hataları yapmaya devam ediyor”