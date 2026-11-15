Netanyahu'nun birlik çağrısına Eisenkot'tan ret: Bu numaralar bana sökmez

İsrail'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot ile geçici Başbakan Binyamin Netanyahu arasında ulusal birlik hükümeti tartışması yaşandı. Netanyahu'nun muhalefete yaptığı ön koşulsuz müzakere çağrısını "algı operasyonu" olarak nitelendiren Eisenkot, "İyi deneme ama bu numaralar bana sökmez" diyerek çağrıyı geri çevirdi. Likud'un koalisyona katılması için aşırılık yanlılarıyla bağlarını koparmasını istedi.