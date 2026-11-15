Fars Haber Ajansı, İlam Eyaleti Abadan Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, İlam'daki NGL Dehloran Şirketi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığı, yaralananların sayısının 15 olduğu bildirildi.
Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine giden işçileri taşıyan servis otobüsü, bölgede bulunan petrol kuyularının yakınlarında dün akşam saatlerinde devrilmiş, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.