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Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, başkent Riyad'ı hedef alan iki balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Füzeleri hava savunma sistemleri imha etti

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Riyad'ı iki balistik füze ile hedef aldığını belirtti.

Maliki, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından Riyad bölgesine fırlatılan iki balistik füzeyi imha ettiğini kaydetti.

Doğu bölgesine yönelik İHA'lar engellendi

Maliki, kısa bir süre önce Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef alan iki insansız hava aracının (İHA) da engellendiğini söylemişti.

Yemen iç savaşa sahne oluyor

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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Hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artıyor. İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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