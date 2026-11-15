Gazze acil yardım bekliyor

15/11/2026, Pazar04:25
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
17

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağız14 Kasım 2026 21:40 CumartesiSON DAKİKA
AK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşım14 Kasım 2026 20:16 CumartesiSON DAKİKA
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı14 Kasım 2026 18:35 CumartesiSON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat: Kurala uymayana para cezası kesilecek14 Kasım 2026 17:46 CumartesiSON DAKİKA
6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı14 Kasım 2026 17:21 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağızAK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşımŞehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandıTürkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi

Gazze acil yardım bekliyor

Rabia Şenol04:00, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 04:11, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Gazze.

Gazze’de çok sayıda çadırı su bastı, çoğu yerinden söküldü. Gazze Belediye Başkanı Yahya Serajj kış mevsiminin başında Gazze’den uluslararası topluma çağrıda bulundu: İlk aşamada 100’den fazla ağır, 200’den fazla orta ve hafif ölçekli iş makinesine, 350 binin üzerinde çadıra ve 500’den fazla jeneratöre, gıda, temiz su, yakıt, ısınma malzemeleri, tıbbi malzemelere acil ihtiyaç var.

İşgalci İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın ağır bilançosu, insani krizi her geçen gün derinleştiriyor. Saldırılarda büyük yıkıma uğrayan Gazze’ye yardım TIR'larının girişine izin verilmemesi, temel ihtiyaçları artırıyor. Tüm imkansızlıklara rağmen kentte temel belediye hizmetlerini sürdürmeye çalışan Gazze Belediye Başkanı Yahya Serajj, Yeni Şafak’a konuştu. Serajj, Gazze’deki insani ve altyapı krizinin ulaştığı boyuta dikkat çekerek kentin acil ihtiyaçlarını, kış mevsiminin beraberinde getirdiği tehlikeleri ve uluslararası topluma yönelik çağrıda bulundu.

25 MİLYON TON ENKAZ VAR

Gazze’deki durumun oldukça ağır olduğunu belirten Serajj, “Yaklaşık 1 milyon Gazzeli, yerinden edildiği için Gazze’nin yalnızca yüzde 30'luk bölümünde yaşamını sürdürüyor. 25 milyon ton enkaz ve 380 metreküp katı atık yığılmış durumda. İşgalciler belediye bünyesindeki 135 ağır iş makinesi ve ekipmanı tahrip etti. Belediyenin araç filosunun yüzde 85’i kullanılamaz halde. İhtiyaç listesi oldukça geniş. İlk aşamada 100’den fazla ağır, 200’den fazla orta ve hafif ölçekli iş makinesine, 350 binin üzerinde çadıra ve 500’den fazla jeneratöre, gıda, temiz su ve yakıta acil ihtiyaç var” dedi.

ULUSLARARASI KAMPANYA ÇAĞRISI

Yağışlardan kaynaklı on binlerce çadırın zarar gördüğünü çoğunun da yerinden söküldüğünü belirten Serajj, “Çok sayıda çadırı su bastı. Alçak bölgelerde su birikintileri oluştu. İsrail'in altyapının yüzde 85'inden fazlasını tahrip etmesi nedeniyle yağmur sularının kanalizasyon sularıyla karışması, hastalık ve salgınların yayılma riskini artırıyor. Bu durum, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar açısından yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Tehlikenin çok ciddi boyutlarda olduğu konusunda defalarca uyarıda bulunduk. 270'ten fazla bölge ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamp, sel ve su baskını tehdidi altında. İş makinelerinin eksikliği devam ettiği sürece çadırların su altında kalması, kanalizasyon taşkınları, yolların kapanması ve zarar görmesi kaçınılmaz hale geliyor. Çok acil iş makinelerine ihtiyacımız var. Uluslararası çapta kampanyalar düzenleyip bize destek olun” ifadelerini kullandı.

ACİL DURUM MALİYETİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 320 BİN

Serajj şunları kaydetti: "Belediye olarak sınırlı imkânlarımız ve görev alanımız çerçevesinde barınma merkezlerinde ve yerinden edilmiş insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda su temini, yağmur sularının tahliyesi, yolların açılması ve acil durumlara müdahale gibi hizmetleri yerine getiriyoruz. Bunun yanı sıra kış mevsimi için hazırladığımız acil durum planı kapsamında sınırlı bazı önleyici tedbirler aldık. İş makinelerinin onarılması, yağmur suyu kanallarının temizlenmesi, su tahliye pompalarının temin edilmesi ve barınma merkezlerinin korunmasını içeren bu planın ilk aşama maliyeti yaklaşık 1 milyon 320 bin dolar olarak hesaplandı. Gazze'nin yalnızca dayanışma ve sempatiye değil, acil ve somut adımlara ihtiyacı var. Uluslararası topluma ve arabuluculara savaşın derhâl durdurulması, sivillerin korunması, sınır kapılarının her iki yönde de açılması, insani yardımların, temel ihtiyaç malzemelerinin, ekipmanların ve iş makinelerinin Gazze'ye girişinin güvence altına alınması çağrısında bulunuyoruz."

Türk belediyeleriyle ortak projeler var

  • Gazze belediyesinin Türk belediyeleriyle kardeş şehir ilişkileri bulunduğunu belirten Serajj, “Dünya Belediyeler Birliği (BKYY) ve 10’dan fazla Türk belediyesiyle yakın ilişkilerimiz var. Bu kapsamda bugüne kadar birçok ortak proje hayata geçirildi. Ancak sınır kapılarındaki kısıtlamalar ve bankacılık işlemlerinde yaşanan engeller nedeniyle bazı projeler ertelenmek zorunda kaldı. Türk belediyeleriyle mevcut iş birliğimizi geliştirmeye ve Gazze halkına doğrudan katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeye hazırız” dedi.

Dünya
Netanyahu'nun birlik çağrısına Eisenkot'tan ret: Bu numaralar bana sökmez
Dünya
Katil İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'na İHA ile saldırdı: İki Filistinli şehit oldu
Dünya
AB'den İsrail'e çağrı: Gazze'deki tüm sınır kapıları yeniden açılsın
Dünya
Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına ortak tepki

Başlıklar :Gazzeİnsani Yardımfilistin
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Gazze acil yardım bekliyor
Gazze.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet