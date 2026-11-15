Gazze acil yardım bekliyor

İşgalci İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın ağır bilançosu, insani krizi her geçen gün derinleştiriyor. Saldırılarda büyük yıkıma uğrayan Gazze’ye yardım TIR'larının girişine izin verilmemesi, temel ihtiyaçları artırıyor. Tüm imkansızlıklara rağmen kentte temel belediye hizmetlerini sürdürmeye çalışan Gazze Belediye Başkanı Yahya Serajj, Yeni Şafak’a konuştu. Serajj, Gazze’deki insani ve altyapı krizinin ulaştığı boyuta dikkat çekerek kentin acil ihtiyaçlarını, kış mevsiminin beraberinde getirdiği tehlikeleri ve uluslararası topluma yönelik çağrıda bulundu.

25 MİLYON TON ENKAZ VAR

Gazze’deki durumun oldukça ağır olduğunu belirten Serajj, “Yaklaşık 1 milyon Gazzeli, yerinden edildiği için Gazze’nin yalnızca yüzde 30'luk bölümünde yaşamını sürdürüyor. 25 milyon ton enkaz ve 380 metreküp katı atık yığılmış durumda. İşgalciler belediye bünyesindeki 135 ağır iş makinesi ve ekipmanı tahrip etti. Belediyenin araç filosunun yüzde 85’i kullanılamaz halde. İhtiyaç listesi oldukça geniş. İlk aşamada 100’den fazla ağır, 200’den fazla orta ve hafif ölçekli iş makinesine, 350 binin üzerinde çadıra ve 500’den fazla jeneratöre, gıda, temiz su ve yakıta acil ihtiyaç var” dedi.

ULUSLARARASI KAMPANYA ÇAĞRISI

Yağışlardan kaynaklı on binlerce çadırın zarar gördüğünü çoğunun da yerinden söküldüğünü belirten Serajj, “Çok sayıda çadırı su bastı. Alçak bölgelerde su birikintileri oluştu. İsrail'in altyapının yüzde 85'inden fazlasını tahrip etmesi nedeniyle yağmur sularının kanalizasyon sularıyla karışması, hastalık ve salgınların yayılma riskini artırıyor. Bu durum, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar açısından yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Tehlikenin çok ciddi boyutlarda olduğu konusunda defalarca uyarıda bulunduk. 270'ten fazla bölge ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamp, sel ve su baskını tehdidi altında. İş makinelerinin eksikliği devam ettiği sürece çadırların su altında kalması, kanalizasyon taşkınları, yolların kapanması ve zarar görmesi kaçınılmaz hale geliyor. Çok acil iş makinelerine ihtiyacımız var. Uluslararası çapta kampanyalar düzenleyip bize destek olun” ifadelerini kullandı.

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ACİL DURUM MALİYETİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 320 BİN

Serajj şunları kaydetti: "Belediye olarak sınırlı imkânlarımız ve görev alanımız çerçevesinde barınma merkezlerinde ve yerinden edilmiş insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda su temini, yağmur sularının tahliyesi, yolların açılması ve acil durumlara müdahale gibi hizmetleri yerine getiriyoruz. Bunun yanı sıra kış mevsimi için hazırladığımız acil durum planı kapsamında sınırlı bazı önleyici tedbirler aldık. İş makinelerinin onarılması, yağmur suyu kanallarının temizlenmesi, su tahliye pompalarının temin edilmesi ve barınma merkezlerinin korunmasını içeren bu planın ilk aşama maliyeti yaklaşık 1 milyon 320 bin dolar olarak hesaplandı. Gazze'nin yalnızca dayanışma ve sempatiye değil, acil ve somut adımlara ihtiyacı var. Uluslararası topluma ve arabuluculara savaşın derhâl durdurulması, sivillerin korunması, sınır kapılarının her iki yönde de açılması, insani yardımların, temel ihtiyaç malzemelerinin, ekipmanların ve iş makinelerinin Gazze'ye girişinin güvence altına alınması çağrısında bulunuyoruz."

Türk belediyeleriyle ortak projeler var

Gazze belediyesinin Türk belediyeleriyle kardeş şehir ilişkileri bulunduğunu belirten Serajj, “Dünya Belediyeler Birliği (BKYY) ve 10’dan fazla Türk belediyesiyle yakın ilişkilerimiz var. Bu kapsamda bugüne kadar birçok ortak proje hayata geçirildi. Ancak sınır kapılarındaki kısıtlamalar ve bankacılık işlemlerinde yaşanan engeller nedeniyle bazı projeler ertelenmek zorunda kaldı. Türk belediyeleriyle mevcut iş birliğimizi geliştirmeye ve Gazze halkına doğrudan katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeye hazırız” dedi.

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