AB, İsrail'e Gazze'deki insani krizin çözümü için insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve tüm sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki insani gelişmelere ilişkin AB adına yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'e, insani yardımların Gazze'ye derhal ve engelsiz ulaştırılmasına izin vermesi ve bölgedeki 6 sınır kapısının tamamını yeniden açması çağrısında bulunuldu.

Sel ve kış koşulları halkın durumunu ağırlaştırıyor

AB, Gazze'de süren ve yıkıcı sonuçlar doğuran insani krizden duyduğu derin endişeyi yineledi. Açıklamada, "AB, Gazze'de devam eden ve yıkıcı sonuçlar doğuran insani krizden duyduğu derin endişeyi yineliyor. Gazze'yi vuran şiddetli seller ve kış koşulları, zaten tükenmiş durumdaki halkın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor, güvensiz koşulları ve insanların çektiği acıları artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka her koşulda uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, sivillerin, sivil altyapının, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması talep edildi. AB, Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi'ne yönelik son hava saldırısının son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

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DHA

İsrail'den yardım kuruluşlarına imkan tanıması istendi

Gazze Barış Planı'nda öngörülen insani yardım taahhütlerinin uluslararası hukuka uygun biçimde eksiksiz yerine getirilmesi gerektiği belirtildi. İsrail'e yönelik çağrı ise şöyle yapıldı: "İsrail’i, insani yardımların derhal ve hiçbir engelle karşılaşmaksızın ulaştırılmasına ve sürekli bir şekilde dağıtılmasına izin vermeye; ayrıca Gazze’ye açılan tüm sınır kapılarını yeniden açmaya çağırıyoruz."

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları dahil insani yardım örgütlerinin çalışmalarına imkan tanıması istendi. İsrail'den ayrıca uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması beklendi. Yardımların yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılması ve silahlı gruplar tarafından başka yönlere saptırılmaması gerektiği de hatırlatıldı.

Ateşkesin üzerinden bir yıl geçti

Ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen askeri saldırıların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, mevcut erişim kısıtlamaları nedeniyle uygun barınma, ilaç ve tıbbi ekipman gibi temel ihtiyaç maddelerindeki eksikliklerin devam ettiği ifade edildi. Bu durumun, kabul edilebilir ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarının ortadan kalkmasına yol açtığı kaydedildi.

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BMGK'nin 2803 sayılı kararı hatırlatıldı

AB, iki devletli çözüme olan bağlılığını yineledi. Tüm aktörler, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile uluslararası siyasi ve hukuki ilkeler doğrultusunda, BMGK'nin 2803 sayılı kararının hükümlerini gecikmeksizin ve tam olarak uygulamaya çağrıldı.

Açıklamada, özellikle Hamas ve devlet dışı diğer silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak devre dışı bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi ve sivil yönetime geçiş süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Hamas'ın Gazze'nin gelecekteki yönetiminde hiçbir rolünün olmaması gerektiği de belirtildi.