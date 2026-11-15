İsrail ve ABD engel çıkarmaya devam ediyor

Gazze'ye yönelik uyguladığı kuşatmaya eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik şiddeti her geçen gün artıran İsrail hükümeti, Filistinli insan hakları kuruluşu El-Hak’ın Müdürü Şavan Cebbarin’in UCM toplantısına katılmak üzere Batı Şeria’dan Ürdün’e geçişini engelledi. El-Hak’tan yapılan açıklamada, Cebbarin’in Kerame Sınır Kapısı’nda seyahat yasağına tabi tutulduğu ve bunun uzun süredir devam eden baskıların bir parçası olduğu belirtildi. Cebbarin’in insan hakları ihlallerini belgelemesi ve UCM’de hesap sorma çalışmaları nedeniyle hedef alındığı kaydedildi. Daha önce 2006-2012 yılları arasında 6 yıl seyahat yasağı uygulanan ve 2022’de Şin-Bet tarafından tehdit edilen Cebbarin, yasağın “güvenlik gerekçesiyle” konduğunu öğrendiğini söyledi.

RUBIO DA SALDIRDI

ABD'de insan hakları aktivistleri ve avukatlar, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail tarafından Gazze'de işlenen soykırıma katıldıklarını gösteren net deliller olduğunu belirterek UCM'ye Trump ve Rubio hakkında da soruşturma açması yönünde başvuru yapmıştı. Rubio, Federalist Society tarafından düzenlenen Ulusal Hukukçular Kongresi’nde UCM'yi “sahte ve gayrimeşru” olarak nitelendirdi. Rubio, uluslararası hukukun tarafsız kurallar bütünü değil, küresel elitlerin kendi çıkarlarını ilerletmek için kullandığı bir araç olduğunu iddia etti. ABD yönetiminin dış politika kararlarının “uluslararası hukuka aykırılık” iddialarıyla hedef alındığını belirten Rubio, Trump’ın UCM’ye yaptırım kararını savundu. Rubio, “ABD'liler hiçbir zaman UCM’nin otoritesine tabi olmayı kabul etmedi. Bu mahkeme kendini uluslararası düzenin yargıcı, jürisi ve infazcısı ilan etti” diye konuştu.

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