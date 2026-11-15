Nebatiye'de sağlık çalışanlarına saldırı

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde, İsrail ordusunun düzenlediği operasyon sırasında ambulans ekibine yönelik saldırı meydana geldi. Bölgesel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Mivdon kasabası yakınlarında gerçekleşen harekatta, olay yerine intikal eden sağlık görevlileri İsrail güçlerince hedef alındı. Bu menfur saldırı sonucunda iki sağlık çalışanı şehit düşerken, bölgedeki insani yardım faaliyetleri ciddi sekteye uğradı.

Gerçekleşen olay, sivil savunma ekiplerinin ve sağlık personelinin kasten hedef alındığını gösteren bir örnek olarak kayıtlara geçti. Yaralıların tedavisi için bölgeye ulaşan ekiplerin vurulması, uluslararası insani hukukun ihlali anlamına gelmektedir. Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırı sonrasında bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri bilerek ve isteyerek hedef seçildi.

Sağlık sektöründeki kayıplar artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2 Mart tarihinden itibaren süren İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı 90'ı buldu. Bu rakam, sadece doktor ve hemşireleri değil, ambulans şoförleri ve acil yardım görevlilerini de kapsıyor. Son iki ay içindeki toplam can kaybı ise 2 bin 124 kişiye ulaştı. Bu durum, Lübnan'ın sağlık altyapısının çökmek üzere olduğuna dair ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.

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Mart ayından bu yana genişleyen operasyonlar

İsrail ordusu, 2 Mart'ta kuzey sınırına düzenlendiğini iddia ettiği füze saldırısının ardından Lübnan geneline yönelik harekatı genişletti. Başkent Beyrut'u da hedef alan hava ve deniz saldırılarının ardından kara harekatı başlatan İsrail, işgalini güneyden iç bölgelere doğru genişletme kararı aldı. Bu süreçte sivil yerleşim alanlarıyla birlikte hastaneler, sağlık merkezleri ve ambulanslar da sıklıkla hedef oldu.

Milyonlarca Lübnanlı yerinden edildi

Saldırıların yarattığı insani kriz giderek derinleşiyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı rakamlara göre, ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini aştı. Bu kişilerin çoğu güney vilayetlerinden kaçarak başkent Beyrut ve dağlık bölgelere sığınıyor. Temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekilen kamplarda, sağlık hizmetlerinin aksaması en büyük sorunların başında geliyor.

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