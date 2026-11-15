İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Fransız marketlerine yönelik siber saldırı suçlamasını reddetti. Muhibbi, Paris'i "İsrail'in sahte bayrak operasyonları" konusunda uyardı.
Muhibbi'den yazılı açıklama
Muhibbi, sanal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Fransa'daki market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıyı ve Paris'in Devrim Muhafızları'nı suçlamasını değerlendirdi. İran'ın hedef listesinde "İsrail ve ABD'nin aksine sivillerin olmadığını" kaydetti.
Suçlamaları reddeden Muhibbi, Fransa'yı "İsrail'in sahte bayrak operasyonları" konusunda uyardı.
Soğutma sistemi iddialarına yanıt
"İsrail Avrupa'da İran karşıtı bir algı oluşturmaya ve destek toplamaya çalışıyor"
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