Almanya’da polis Z kuşağı eylemcilerine yumrukla müdahale etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de sosyal harcamalardaki kesintileri ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etmek için Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1500 kişinin katıldığı gösteride polis, göstericilere sert müdahale etti. Kalabalığın arasına giren polislerin bazı eylemcilere yumrukla müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı; eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.