Yunanistan'ın başkenti Atina’da yangın çıkan binanın müdahale sırasında çökmesi sonucu 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi.
Zefiri semtinde kısmi çökme yaşandı
Yunan basını, itfaiye ekiplerinin başkent Atina’daki Zefiri semtinde metruk bir binada çıkan yangını söndürmeye çalışırken binada kısmi çökme olduğunu duyurdu. Bastıkları zeminin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kalan 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İnceleme başlatıldı
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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