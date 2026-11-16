İran'ın hâlâ 2500 füzesi var

WSJ’ye konuşan yetkililer, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan beri süren saldırılarına rağmen Tahran’ın elinde bin 500 ila 2 bin 500 arasında füze bulunduğunu belirtirken, üretimin de yavaş da olsa sürdüğünü iddia etti. Ancak yetkililer, stokların tam olarak belirlenmesindeki güçlükler nedeniyle bu tahminin “düşük güvenilirlikte” olduğunu vurguladı. Trump’ın “İran’ın silahlarını ortadan kaldırdık” açıklamasının ardından gelen istihbarat değerlendirmesi, Washington’ın savaşın sonuçlarına ilişkin söylemini yeniden gündeme taşıdı. ABD’li yetkililer, saldırılarda İran’ın silah üretim tesislerinin zarar görmesine rağmen Tahran’ın silah üretimini tamamen durdurmadığını, sınırlı da olsa üretime devam ettiğini ileri sürdü. İran’ın füze stoklarının yanı sıra çok sayıda insansız hava aracına ve kısa menzilli füzeye sahip olduğu da iddialar arasında yer aldı.

ABD ÜSLERİNDEN İSRAİL’E KAYDIRMA İDDİASI

İstihbarat değerlendirmelerine göre İran’ın askeri kapasitesini yeniden oluşturma çabası, Trump yönetiminin bu ülkeye yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini değerlendirmesinde etkili oluyor. ABD’li ve İsrailli yetkililer, İran’ın ABD’ye ait askeri tesisleri, radarları ve erken uyarı sistemlerini hedef almasının ardından Washington’ın bölgedeki askeri varlığının bir bölümünü İsrail’e taşıdığını öne sürdü. Yetkililer, İsrail’in İran saldırılarına karşı daha güvenli bir konum olarak değerlendirildiğini iddia etti.

Bahreyn'de ABD radarını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu. DMO'dan yapılan açıklamada, misilleme olarak yapılan saldırıda, Bahreyn'deki Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait radarın, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı 6 İHA ile hedef alındığı ifade edildi. İHA'ların hedeflerini tam isabetle vurduğu öne sürülen açıklamada, saldırının Bahreyn'in farklı bölgelerinde duyulduğu vurgulandı. DMO, Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurmuştu.

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