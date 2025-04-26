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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor: 17 Filistinli katledildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor: 17 Filistinli katledildi

13:3626/04/2025, Cumartesi
AA
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İsrail, Gazze'nin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombalıyor.
İsrail, Gazze'nin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombalıyor.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Hur" ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda "Ebu Abdu" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti ile doğudaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, özellikle Gazze kentinin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombaladı.



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