İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Cenin'in batısında Burkin beldesinde serbest bırakılan Filistinli tutuklulardan Sultan Haluf'un babasını ve kardeşini gözaltına alarak Haluf'u da teslim olmaya zorladı.

İsrail iki hafta önce Haluf'un eşi Nebile Haluf'u da gözaltına almış ve daha sonra serbest bırakmıştı.