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İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

15:5825/04/2025, Cuma
AA
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İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentindeki Kifl Haris beldesine baskın yaparken, İsrail askerleri de Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentindeki Kifl Haris beldesine baskın düzenledi.

Filsitin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Tulkerim kentinin kuzeyindeki Kafin beldesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.


İsrail güçleri Cenin'in batısında Burkin beldesinde serbest bırakılan Filistinli tutuklulardan Sultan Haluf'un babasını ve kardeşini gözaltına alarak Haluf'u da teslim olmaya zorladı.

İsrail iki hafta önce Haluf'un eşi Nebile Haluf'u da gözaltına almış ve daha sonra serbest bırakmıştı.


İsrail askerleri, Yamun beldesinde evine baskın düzenleyip eşyalarını tahrip ettiği Filistinli Adil Abahira'yı da gözaltına aldı.

İsrailliler, askerlerin korumasında Selfit kentine baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli, Selfit kentinin kuzeyindeki Kifl Haris beldesine İsrail ordusu korumasında baskın düzenledi.


İsrail askerleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınına hazırlık olarak bölge sakinlerinin hareketini engelledi.


Daha sonra çok sayıda İsrailli beldedeki Müslümanlara ait türbelerde "ayinler" yaptı. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldenin sokaklarında kışkırtıcı şekilde dolaştığı, evlerin ve mülklerin duvarlarına ırkçı sloganlar astıkları kaydedildi.



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