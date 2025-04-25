Zelenski 'İsrail gibi' olmak istiyor: ABD garanti vermeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun hava saldırısı düzenlediği Kiev'deki ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ABD'nin İsrail'e verilen güvenlik garantisi gibi bir garantiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Zelenski, Rus ordusunun dün hava saldırısı düzenlediği başkent Kiev'e bağlı Sviyatoşin ilçesini ziyaret etti.
Saldırı yapılan alanda incelemelerde bulunan Zelenski, burada yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Zelenski, savaşın sona ermesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"ABD'den İsrail'e verilen güvenlik garantisi gibi bir garantiye ihtiyaç duyuyoruz."
Zelenski, bu hafta Londra'da barış için görüşmelerin yapıldığını hatırlatarak, "barış planı" konusunda ABD'nin önerdiği maddelere karşı kendi önerilerini de ABD'li yetkililere ilettiklerini söyledi.
ABD'ye önerdikleri teklifin, güvenlik garantisi kapsamında NATO'nun 5. maddesine benzer bir maddeyi de içerdiğini dile aktaran Zelenski, bu teklifin ayrıca Ukrayna'ya yabancı barış güçlerinin olası konuşlandırılmasını da öngördüğünü belirtti.
Zelenski, ABD'den İsrail'e verilen güvenlik garantisi gibi garantilere ihtiyaç duyduklarını söyledi.