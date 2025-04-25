Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenski 'İsrail gibi' olmak istiyor: ABD garanti vermeli

Zelenski 'İsrail gibi' olmak istiyor: ABD garanti vermeli

21:5825/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Rusya'nın dün gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 12 Ukraynalı öldü.
Rusya'nın dün gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 12 Ukraynalı öldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun hava saldırısı düzenlediği Kiev'deki ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ABD'nin İsrail'e verilen güvenlik garantisi gibi bir garantiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zelenski, Rus ordusunun dün hava saldırısı düzenlediği başkent Kiev'e bağlı Sviyatoşin ilçesini ziyaret etti.

Saldırı yapılan alanda incelemelerde bulunan Zelenski, burada yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenski, savaşın sona ermesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde Kırım'la ilgili yaptığı açıklamalara değinen Zelenski,
"Bizim tutumumuz değişmedi. Yalnızca Ukrayna halkı, hangi bölgelerin Ukrayna'ya ait olduğuna karar verme hakkına sahiptir."
dedi.
Zelenski, Ukrayna anayasasına göre davranacaklarını belirterek,
"İşgal edilen bütün topraklar geçici olarak işgal edilmiştir, hepsi Ukrayna'ya aittir, Ukrayna halkına aittir. Ukrayna, geçici olarak işgal edilen bu toprakları yasal olarak tanımayacaktır."
diye konuştu.
Zelenski, Rus saldırısı sonrasında hayatını kaybeden Ukraynalılar için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"ABD'den İsrail'e verilen güvenlik garantisi gibi bir garantiye ihtiyaç duyuyoruz."

Sorunların çözümü hakkında görüşmelerin yapılmasının ancak koşulsuz ateşkesin sağlanmasından sonra mümkün olabileceğini kaydeden Zelenski,
"Biz, Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olduğuna dair gerçek bir sinyal aldıktan sonra, her zaman, her formatta diyaloğa hazırız. Böyle bir işaret tam ve koşulsuz ateşkes anlamına gelir."
ifadelerini kullandı.

Zelenski, bu hafta Londra'da barış için görüşmelerin yapıldığını hatırlatarak, "barış planı" konusunda ABD'nin önerdiği maddelere karşı kendi önerilerini de ABD'li yetkililere ilettiklerini söyledi.

ABD'ye önerdikleri teklifin, güvenlik garantisi kapsamında NATO'nun 5. maddesine benzer bir maddeyi de içerdiğini dile aktaran Zelenski, bu teklifin ayrıca Ukrayna'ya yabancı barış güçlerinin olası konuşlandırılmasını da öngördüğünü belirtti.

Zelenski, ABD'den İsrail'e verilen güvenlik garantisi gibi garantilere ihtiyaç duyduklarını söyledi.



#Kırım
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Putin
#Zelenski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri