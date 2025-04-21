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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz

17:4721/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
IHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkes sona erdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkes sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin sona erdiğini belirterek, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

Putin, Rusya'nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirterek, Ukrayna'dan da benzer bir tutum beklediğini söyledi.


Putin, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Her zaman her türlü barış girişimine olumlu yaklaştığımızı söyledik. Kiev rejiminin temsilcilerinin de aynı şekilde düşüneceğini umuyoruz" dedi.



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