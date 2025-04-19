Putin Ukrayna'da 'paskalya' ateşkesi ilan etti: 3 gün sürecek

Putin, muhtemel provokasyonlara karşı hazırlıklı olacaklarını da belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hristiyan dünyasında kutsal kabul edilen Paskalya öncesi sürpriz bir açıklama yaparak, Ukrayna’daki tüm askeri operasyonların geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, ateşkes 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00’a kadar sürecek.
Putin’in Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile yaptığı görüşme sonrası kamuoyuna duyurulan karar, bölgedeki insani krizin derinleştiği bir dönemde geldi.
Kremlin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
- "İnsani mülahazalarla hareket eden Rus tarafı bugün saat 18.00’den Pazar gecesi yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm çatışmaların durdurulmasını emrediyorum."
Putin, Ukrayna’yı da bu örneği izlemeye çağırarak,
"Ukrayna tarafının da aynı kararı alacağını varsayıyoruz. Ancak birliklerimiz, muhtemel ihlallere ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olacak"
dedi.
#Rusya
#Ukrayna
#Ateşkes
#Barış
#Vladimir Putin