Putin: Donanmamızı tüm bileşenleriyle birlikte geliştirmek önemli

"Bu nedenle donanmamızı tüm bileşenleriyle birlikte sistematik ve tutarlı bir şekilde geliştirmek önemli. Elbette, öncelikli hedeflerden biri, donanmanın, güvenlik ve küresel dengenin korunmasını sağlayan stratejik nükleer silahla güçlendirilmesi"