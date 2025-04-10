Rusya ABD ile tutuklu değişimi yaptıklarını bildirdi

"Bugün Rus vatandaşı Artur Petrov Rusya'ya getirildi. Petrov'un karşılığında, Rusya'da vatana ihanet ile yabancı bir devlete maddi destek sağlamakla suçlanan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD ve Rus vatandaşı Ksenia Karelina takas edildi. Karelina hakkında nisanda Rusya Devlet Başkanı tarafından af kararı imzalandı"