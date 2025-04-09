Rusya: Ukrayna son 24 saatte enerji altyapılarına 4 kez saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen son 24 saatte 4 kez enerji altyapılarına saldırı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Kursk, Rostov, Krasnodar ve ilhak edilen Zaporijya bölgelerinde enerji altyapı tesislerine topçular ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.
Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.