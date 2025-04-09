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Rusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 158 İHA'yı vurduk

Rusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 158 İHA'yı vurduk

10:539/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 158 insansız hava aracının (İHA) gece hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı,Ukrayna'ya ait 158 insansız hava aracının (İHA) gece hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 158 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 67'sinin Krasnodar, 29'unun Rostov, 11'inin Voronej, 10'unun Kursk, 5'inin Belgorod, 2'sinin Penza, 1'inin Saratov, 1'inin Orlov, 1'inin Stavropol bölgeleri, 15'inin Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, 7'inin Azak Denizi, 6'sının Karadeniz, 3'ünün de ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkenin bazı havalimanlarında uçuşların, İHA saldırı girişimleri kaynaklı güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu, bir süre sonra kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.



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