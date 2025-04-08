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Kremlin tarih verdi: ABD ve Rusya heyetleri Türkiye'de bir araya gelecek

Kremlin tarih verdi: ABD ve Rusya heyetleri Türkiye'de bir araya gelecek

14:178/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen müzakerelerde, Rus tarafının Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen müzakerelerde, Rus tarafının Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen müzakerelerde, Rus tarafının Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceğini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen görüşmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Peskov, ABD ile silah kontrolüne dair müzakerelerde diğer ülkelerin nükleer cephanesinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

'Japonya yönetimi ile herhangi bir etkileşim yok'

Rusya ile Japonya arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Japonya'nın, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katıldığına dikkati çekti.

Peskov, "Japonya yönetimi ile herhangi bir etkileşim yok. Mevcut durumu baz alarak hareket ediyoruz. Bu koşullarda herhangi bir müzakereden söz etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

'İran ile ABD arasında yapılması planlanan müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz'

Peskov, İran ile ABD arasında Umman'da 12 Nisan'da, İran nükleer sorununa ilişkin yapılması planlanan müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Sözcü Peskov, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukraynalı askerlerin sadece Kursk bölgesinde değil, Belgorod bölgesinde de bulundukları ifadesinin gerçek olup olmadığı" yönündeki soruya ilişkin ise "Bu, askeri operasyonumuzun ayrıntılarıyla ilgili. Savaş alanındaki gerçek durum hakkında bilgi vermiyoruz." dedi.




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