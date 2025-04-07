ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı İşiba ile tarife konusunu görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile konuştuğunu ifade ederek, İşiba'nın tarifeleri müzakere için üst düzey ekip göndereceğini bildirdi.
Truth Social hesabından yaptığı açıklamada dünyanın dört bir yanından ülkelerin kendileriyle konuştuğuna işaret eden Trump, ülkelere uyguladığı yeni vergi kararları hakkında sert ama adil parametrelerin belirlendiğini kaydetti.
Trump, bu sabah Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile konuştuğuna işaret ederek, "Müzakere için üst düzey bir ekip gönderiyor. Ticaret konusunda ABD'ye çok kötü davrandılar. Onlar bizim arabalarımızı almıyor ama biz onların arabalarının milyonlarcasını alıyoruz. Aynı şekilde tarım ve diğer pek çok şey. Her şey değişmeli ama özellikle de Çin ile." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de dün 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.