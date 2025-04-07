ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı İşiba ile tarife konusunu görüştü

Trump, bu sabah Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile konuştuğuna işaret ederek, "Müzakere için üst düzey bir ekip gönderiyor. Ticaret konusunda ABD'ye çok kötü davrandılar. Onlar bizim arabalarımızı almıyor ama biz onların arabalarının milyonlarcasını alıyoruz. Aynı şekilde tarım ve diğer pek çok şey. Her şey değişmeli ama özellikle de Çin ile." ifadelerini kullandı.