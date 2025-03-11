ABD Polonya'ya dijital vergi tepkisi

"Bu (vergiler), güçlü küresel şirketlerin karlarını, menşei neresi olursa olsun, bütçeye aktarabilir ve bu karlar daha sonra Polonyalı teknoloji şirketlerinin gelişimi, Polonyalı girişimlerin, derin teknoloji, bulut işletmelerinin desteklenmesi veya medya tarafından kaliteli içerik oluşturulması için kullanılabilir."