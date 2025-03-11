ABD Polonya'ya dijital vergi tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Varşova Büyükelçiliğine aday gösterdiği Thomas Rose, Polonya'nın teknoloji devlerine dijital vergi getirme planına tepki gösterdi. Rose "Sadece Polonya'ya ve (Polonya'nın) ABD ile ilişkilerine zarar verecek" dedi.
Thomas Rose, Varşova hükümetinin teknoloji şirketlerinin gelirlerine karşı dijital vergi getirilmesi planına ilişkin X hesabında paylaşım yaptı.
Başkan Trump'ın bu hamleye gerektiği gibi karşılık vereceğini belirten Rose, "Vergiyi iptal edin ki sonuçlarından kurtulun." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek aylarda dijital vergi modeli tanıtılacak
Resmi PAP haber ajansına dün konuşan Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, gelecek aylarda dijital vergiye ilişkin modelin tanıtımını planladıklarını söylemişti.
Vergi gelirlerinin Polonyalı teknoloji şirketleri ile medya kuruluşlarının gelişimini desteklemek için kullanılacağını kaydeden Gawkowski, benzer vergilerin Fransa, Avusturya, İngiltere ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 35 ülkede uygulandığına dikkati çekerek şunları söylemişti:
ABD Başkanı Trump, İsrailli yayın kuruluşu Jerusalem Post'un üst düzey yöneticisi olarak görev yapan Thomas Rose'u, ocakta Varşova Büyükelçiliğine aday göstermişti.