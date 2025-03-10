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Trump-Cinping görüşmesi için hazırlıklar başladı

Trump-Cinping görüşmesi için hazırlıklar başladı

22:2810/03/2025, الإثنين
G: 10/03/2025, الإثنين
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Trump - Şi Cinping (Foto: Arşiv)
Trump - Şi Cinping (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in haziran ayında bir araya gelmesi bekleniyor. ABD basını, olası zirve için iki ülkenin yetkililerinin ön görüşmelere başladığını iddia etti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki lider ilerleyen aylarda bir görüşme gerçekleştirebilir.

Habere göre ABD'li ve Çinli yetkililer, Trump ile Şi'yi haziran ayında ABD'de bir araya getirecek olası bir zirve için temaslara başladı.

Vaşington'a avantaj sağlayabilir

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gündeme gelen zirvenin, Pekin ile müzakerelerde Vaşington'a bir avantaj sağlayabileceği görüşü dile getiriliyor.

Henüz ilk aşamasında olduğu belirtilen zirvenin, doğum günleri arasında sadece 1 gün olan iki liderin doğum günlerini de kapsayacak bir temada olabileceği kaydedildi.

Trump ile Şi'nin arası nasıl?

Şi, 14 Haziran 1946 doğumlu Trump'tan beş yıl sonra, 15 Haziran 1953'te dünyaya geldi.

Trump ve Şi, temsilcileri aracılığıyla, Trump'ın kasım ayında başkanlık seçimlerini kazanmasından bu yana olası bir liderler zirvesine ilgi duyduklarını ifade etmişlerdi.

Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi koyan Trump, konuyla ilgili son açıklamalarında Şi ile iyi anlaştığını ve görüşmeye açık olduğunu dile getirmişti.





#Donald Trump
#Şi Cinping
#ABD
#Çin

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