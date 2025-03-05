ABD ile Çin arasında savaş restleşmesi: Biz hazırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin ilk dönemindeki Çin gerilimi tekrar tırmanıyor. Çin'e yönelik gümrük vergisi uygulamalarını bir kez daha hayata geçiren Trump yönetimine Pekin'den "ABD ile her türlü savaşa hazırız" ifadeleriyle karşılık verilmişti. Çin yönetiminin bu çıkışına ABD cephesinden cevap geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin de 'her türlü savaşa' hazır olduğunu söyledi.
"Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalı"
ABD'nin "savaş istemediğini" belirten Hegseth, ancak Çin ile de herhangi bir olası savaşa "hazırlıklı" olduklarını dile getirdi.
"Ordumuzu yeniden inşa ediyoruz"
ABD Başkanı Donald Trump'ın barışın güçle birlikte geldiğini anladığını belirten Hegseth, "Bu yüzden ordumuzu yeniden inşa ediyoruz. Bu yüzden savaşçı ilkelerinde caydırıcılığı yeniden kuruyoruz. Çok farklı ideolojilere sahip güçlü, yükselen ülkelerin olduğu tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.
Çin'den ABD'nin vergi çıkışına tepki
Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük tarifesini dün yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması üzerine Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapılmıştı.