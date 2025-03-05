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ABD ile Çin arasında savaş restleşmesi: Biz hazırız

ABD ile Çin arasında savaş restleşmesi: Biz hazırız

21:415/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
AA
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ABD ile Çin cephelerinden yapılan açıklamalarda her iki taraf da 'savaşa hazır' olduklarını vurguluyor.
ABD ile Çin cephelerinden yapılan açıklamalarda her iki taraf da 'savaşa hazır' olduklarını vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin ilk dönemindeki Çin gerilimi tekrar tırmanıyor. Çin'e yönelik gümrük vergisi uygulamalarını bir kez daha hayata geçiren Trump yönetimine Pekin'den "ABD ile her türlü savaşa hazırız" ifadeleriyle karşılık verilmişti. Çin yönetiminin bu çıkışına ABD cephesinden cevap geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin de 'her türlü savaşa' hazır olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth
, Çinli yetkililerin
Trump yönetim
inin
gümrük vergisi
uygulamalarına karşı ABD ile "
her türlü savaşa hazır olduğu
" açıklamalarına karşı ABD'nin de "hazırlıklı" olduğunu söyledi.

"Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalı"

Fox News'e konuşan Bakan Hegseth'e,
Çin'in Washington Büyükelçiliği
tarafından yapılan açıklama soruldu.

ABD'nin "savaş istemediğini" belirten Hegseth, ancak Çin ile de herhangi bir olası savaşa "hazırlıklı" olduklarını dile getirdi.

Hegseth, "
Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalıdır. Biz hazırlıklıyız. Eğer Çin veya başka bir ülkeye karşı caydırıcılık istiyorsak güçlü olmak zorundayız.
" ifadelerini kullandı.

"Ordumuzu yeniden inşa ediyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışın güçle birlikte geldiğini anladığını belirten Hegseth, "Bu yüzden ordumuzu yeniden inşa ediyoruz. Bu yüzden savaşçı ilkelerinde caydırıcılığı yeniden kuruyoruz. Çok farklı ideolojilere sahip güçlü, yükselen ülkelerin olduğu tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

Çin'den ABD'nin vergi çıkışına tepki

Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük tarifesini dün yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması üzerine Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "
Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.
" ifadelerine yer verilmişti.


#Savaş
#Çin
#Gümrük Vergisi
#ABD

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