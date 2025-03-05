Çin'den ABD vergilerine cevap: 'Eğer istedikleri savaşsa biz hazırız'

Çin Washington Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu X'yen yaptığı paylaşımda: "Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" açıklamalarına yer verildi.
Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmesine ilişkin, "ister ticaret, ister gümrük vergisi savaşı olsun, sonuna kadar savaşmaya hazır" olduklarını bildirdi. Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yapıldı.
'Sonuna kadar savaşmaya hazırız'
Trump, Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye çıkarmıştı. ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.
Gümrük vergilerini yükseltmişti
Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti. Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.
ABD şirketleri güvenilmez varlık listesine alındı
10 ABD şirketi de Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışı ve askeri işbirliği rolü olduğu gerekçesiyle "güvenilmez varlık listesine" alındı. Söz konusu firmaların Çin'de yatırım yapması ve Çinli şirketlerle her türlü alışverişi yasaklandı. Şubat ayı varlık listesine alınan ABD'li biyoteknoloji firması Illumina'nın geliştirdiği genetik dizileme araçlarının Çin'e ihracatının yasaklandığı kaydedildi.