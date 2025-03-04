ABD Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları durdurdu: 'Özür dilemesi gerekiyor'

ABD medyasına açıklama yapan ve adları açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri, daha önce Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımları durduracağı yönündeki haberleri teyit etti. Söz konusu yetkililer, Trump'ın Zelenski ile yaşadığı tartışmanın Beyaz Saray'da yarattığı havanın ardından bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların bir süre askıya alınmasına karar verildiğini vurguladı.





CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz." ifadesini kullandı. Bir diğer yetkili ise askıya alma kararının, henüz Ukrayna'ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi.

Bazı yetkililer de Trump'ın cuma günü yaşanan tartışmanın ardından Zelenski'den kamuoyu önünde özür beklediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı'ndan böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğunu dile getirdi.

'Özür dilemesi gerekiyor'

Aynı isimler, söz konusu kararın pazartesi günü akşam saatlerinde alındığını ve Ukrayna üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CNN'e verdiği bir mülakatta, Zelenski'nin cuma günü yaşanan tartışmadan dolayı özür dilemesi gerektiğini açıkça dile getiren isimlerden biri olmuştu.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenski Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı . Trump, Zelenski'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenski ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti .







