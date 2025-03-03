ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: 'Zelenski'nin gitmesi gerekiyor'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin istifasını isteyip istemediklerine ilişkin, "Bizimle ve nihayetinde Ruslarla baş edebilecek ve savaşı bitirecek bir lidere ihtiyacımız var." dedi.
'Zelenski hazır değil'
Waltz, İkinci Dünya Savaşı döneminde seçim düzenlemeyen eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e benzettiği Zelenski'nin savaşı sona erdirmeye hazır olmadığını savundu.
'Savaşı bitirecek bir lider gerekiyor'
"Başkan Trump'ın Zelensk'nin istifa etmesini mi istediğini ima ediyorsunuz?" sorusu üzerine Waltz, şu yanıtı verdi: "Bizimle ve nihayetinde Ruslarla baş edebilecek ve savaşı bitirecek bir lidere ihtiyacımız var. Eğer Başkan Zelenski'nin kişisel ya da politik motivasyonlarının, kendi ülkesindeki çatışmayı sona erdirme amacından sapmış olduğu ortaya çıkarsa o zaman gerçekten ciddi bir sorunumuz olur."
Waltz, barış için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini kaydederek savaşın kalıcı şekilde sonlandırılması amacıyla Avrupa'nın güvenlik garantileri sağlaması gerektiği görüşünü paylaştı.