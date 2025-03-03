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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: 'Zelenski'nin gitmesi gerekiyor'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: 'Zelenski'nin gitmesi gerekiyor'

11:563/03/2025, الإثنين
G: 3/03/2025, الإثنين
AA
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin istifasını isteyip istemediklerine ilişkin, "Bizimle ve nihayetinde Ruslarla baş edebilecek ve savaşı bitirecek bir lidere ihtiyacımız var." dedi.

CNN'in "State of the Union" programına konuk olan Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Zelenski ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Waltz, "Bize göre, Zelenskiy'nin bu savaşa son vermek için müzakereye ve iyi niyetle hareket etmeye hazır olduğu net değildi." dedi. Görüşme günü Ukrayna'yla nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını belirten Waltz,
Zelenski'nin vücut dilini saygısızca bulduklarını
ifade etti.

'Zelenski hazır değil'

Waltz, İkinci Dünya Savaşı döneminde seçim düzenlemeyen eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e benzettiği Zelenski'nin savaşı sona erdirmeye hazır olmadığını savundu.

'Savaşı bitirecek bir lider gerekiyor'

"Başkan Trump'ın Zelensk'nin istifa etmesini mi istediğini ima ediyorsunuz?" sorusu üzerine Waltz, şu yanıtı verdi: "Bizimle ve nihayetinde Ruslarla baş edebilecek ve savaşı bitirecek bir lidere ihtiyacımız var. Eğer Başkan Zelenski'nin kişisel ya da politik motivasyonlarının, kendi ülkesindeki çatışmayı sona erdirme amacından sapmış olduğu ortaya çıkarsa o zaman gerçekten ciddi bir sorunumuz olur."

Waltz, barış için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini kaydederek savaşın kalıcı şekilde sonlandırılması amacıyla Avrupa'nın güvenlik garantileri sağlaması gerektiği görüşünü paylaştı.

ABD'nin,
Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması
görüşünü yineleyen Waltz, "Çünkü bu, ABD askerlerini otomatik olarak savaşa sokar." diye konuştu.


#ABD
#ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz
#Rusya
#Ukrayna
#Zelenskiy

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