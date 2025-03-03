ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: 'Zelenski'nin gitmesi gerekiyor'

CNN'in "State of the Union" programına konuk olan Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Zelenski ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Waltz, "Bize göre, Zelenskiy'nin bu savaşa son vermek için müzakereye ve iyi niyetle hareket etmeye hazır olduğu net değildi." dedi. Görüşme günü Ukrayna'yla nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını belirten Waltz,

Zelenski'nin vücut dilini saygısızca bulduklarını