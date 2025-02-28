ABD Başkanı Trump: Ukrayna NATO'ya alınmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki barış anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirterek, Rusya ve Ukrayna ile "iyi görüşmeler" yapıldığını belirtti. Muhtemel barış anlaşmasının Rusya tarafından ihlal edilmeyeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözünü tutacağını düşündüğünü söyleyen Trump, "Bir anlaşma yaparsak, bunun gerçekleşeceğine güvenim var" ifadelerini kullandı.
Trump, Ukrayna'ya barış gücü askerleri gönderilebileceği konusunda ise “Bir barış gücünden bahsediyorsunuz ama önce bir anlaşma yapmalıyız. Şu anda bir anlaşmamız yok. Anlaşma konusunda oldukça ilerlemiş durumdayız ama henüz bir anlaşma yapmadık. Bu yüzden anlaşma yapana kadar barış gücü hakkında konuşmak istemiyorum” diye konuştu.
'Ukrayna NATO'ya alınmayacak'
'Bunu söylediğime inanamıyorum'
Trump'tan eşit ticaret vurgusu
"Hiç kimsenin ihlal edemeyeceği tarihi bir anlaşma olmasını istiyoruz"
Starmer ise ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'da barış sağlanması konusunda birlikte çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Ülkelerimiz çok uzun zamandır birbirine bağlı. Refah ve güvenlik açısından iki ülke arasındaki en yakın ittifak dönemindeyiz. Birlikte, özellikle Ukrayna gibi konularda bunu daha da güçlendireceğimize inanıyorum" dedi.
'Putin'e güveniyorum'
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i ağırladığı sırada Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne kadar güvendiği sorulan Trump, “Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin'in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum” dedi.
Yakında İngiltere'ye geleceğim
Beyaz Saray'da yapılan görüşmede, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kral Charles tarafından Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu ABD Başkanı'na iletti. Trump, aldığı davet üzerine, “Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim” ifadesini kullandı.