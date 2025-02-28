ABD Başkanı Trump: Ukrayna NATO'ya alınmayacak

Trump, AB tarafından uygulanan gümrük vergileri nedeniyle AB ile bazı ticari sorunlar yaşadıklarını belirterek, İngiltere ile eşit bir ticaret yapmak istediklerini söyledi. Trump,

"Karşılıklı tarifelerimiz olacak. Gümrük vergisi koymayacağız, karşılıklı ne alıyorlarsa biz de onlara aynı miktarda uygulayacağız"