Ukrayna ABD ile nadir element konusunda anlaştı: Savaşın bitmesi an meselesi

Ukrayna Başbakanı Smigal: Öncelikle Ukrayna ve ABD, her iki ülkenin hükümetlerinin ortak mülkiyetinde olacak ve ortak yönetecek bir 'Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu' kuracak. İkincisi,

Ukrayna'nın yeraltı ve doğal kaynakları Ukrayna'ya ait kalmaya devam ediyor

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ABD'nin veya başka herhangi birinin mülkiyetine geçmiyor