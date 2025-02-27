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Ukrayna ABD ile nadir element konusunda anlaştı: Savaşın bitmesi an meselesi

Ukrayna ABD ile nadir element konusunda anlaştı: Savaşın bitmesi an meselesi

11:1327/02/2025, jeudi
G: 27/02/2025, jeudi
DHA
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu'nun ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını Bakanlar Kurulu toplantısında görüştüklerini ve onayladıklarını belirtti. Şmigal, anlaşma taslağını
‘Ukrayna ile ABD arasında imzalanacak yatırım ve kalkınma fonu'
olarak nitelendirdi.

'ABD'nin mülküne geçmiyor'

Ukrayna Başbakanı Smigal: Öncelikle Ukrayna ve ABD, her iki ülkenin hükümetlerinin ortak mülkiyetinde olacak ve ortak yönetecek bir 'Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu' kuracak. İkincisi,
Ukrayna'nın yeraltı ve doğal kaynakları Ukrayna'ya ait kalmaya devam ediyor
,
ABD'nin veya başka herhangi birinin mülkiyetine geçmiyor
. Üçüncüsü, Ukrayna doğal kaynak varlıklarından elde edilecek gelecekteki gelirlerin yüzde 50'si fona aktaracak. Dördüncüsü, ABD Ukrayna'nın yeniden inşası için kritik öneme sahip fonlar, finansal araçlar ve diğer varlıklar şeklinde fona katkıda bulunacak. Beşincisi, fon tarafından elde edilen gelirler yalnızca Ukrayna'nın yeniden inşası projelerine yatırılacak. Aslında Ukraynalıların Gelecek Nesilleri Fonu'ndan bahsediyoruz. Altıncısı, bir diğer önemli vurgu, anlaşmanın Avrupa entegrasyon sürecindeki yükümlülüklerimizi dikkate alıyor olmasıdır. Yani Avrupa entegrasyonuna ilişkin taahhütlerimizle herhangi bir çelişki veya tutarsızlık söz konusu olmayacaktır. dedi.

'Haksız bir madde yok'

Hükümet olarak anlaşma taslağına onay verdiklerini kaydeden Şmigal, “Anlaşma artık 500 milyar dolarlık bir borcu veya başka bir şeyi içermiyor. Artık Ukrayna'nın her 1 dolarlık yeni yardım için 2 dolar vermesi gerektiği yönünde haksız bir madde yok” ifadesini kullandı.




#Ukrayna
#ABD
#Yatırım
#Anlaşma

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