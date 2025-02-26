Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Normalleşmeye izin vermiyoruz

"Kırım'ın işgalinden sonraki yıllar çok fazla üzüntü ve alaycılık getirdi. Dünyadaki birçok kişi gerçekten ne olduğunu tam olarak anlamak istemiyordu. Yine de Kırım'ın kurtuluşu sorununu tekrar küresel gündeme getirmeye başardık. Kırım Platformu'nu kurduk. Rusya'nın işgalini 'normalleştirmesine' izin vermiyoruz. Kırımlı tutsakları esaretten kurtarıyoruz. Normal bir yaşam hakkı, güvenlik garantileri ve tüm Ukrayna için kalıcı barış için mücadelemizi sürdürüyoruz."