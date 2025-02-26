Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Normalleşmeye izin vermiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 11. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin uzlaşmaya açık bir konu olmadığını" belirtirken, "Rusya'nın işgalini 'normalleştirmesine' izin vermiyoruz. Kırımlı tutsakları esaretten kurtarıyoruz" dedi.
Zelenski, sosyal medya hesabından Kırım Tatarca paylaştığı yazılı açıklamada, Rusya'nın 11 yıl önce yasa dışı şekilde Ukrayna'nın Kırım bölgesini işgal ederek ülkesine karşı saldırı başlattığını kaydetti. "Bugün, Rusya'nın Kırım'ımızı işgaline göz yummayan herkesin cesaret ve dürüstlük günüdür." ifadesini kullanan Zelenski, 26 Şubat'ın
Kırım'ın direnişini
gösteren gün olduğunu vurguladı.
'Mücadelemizi sürdürüyoruz'
'Mücadelemizi sürdürüyoruz'
Zelenski,
"Kırım'ın işgalinden sonraki yıllar çok fazla üzüntü ve alaycılık getirdi. Dünyadaki birçok kişi gerçekten ne olduğunu tam olarak anlamak istemiyordu. Yine de Kırım'ın kurtuluşu sorununu tekrar küresel gündeme getirmeye başardık. Kırım Platformu'nu kurduk. Rusya'nın işgalini 'normalleştirmesine' izin vermiyoruz. Kırımlı tutsakları esaretten kurtarıyoruz. Normal bir yaşam hakkı, güvenlik garantileri ve tüm Ukrayna için kalıcı barış için mücadelemizi sürdürüyoruz."
ifadelerine yer verdi.
Ülkesine destek veren herkese teşekkür eden Zelenski
, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliği uzlaşmaya açık değildir ve asla olmayacak. Kırım'ımızdaki direniş günü, gerçeğe ve Ukrayna'ya saygı günüdür."
ifadesini kullandı.
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