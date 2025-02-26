Putin ABD'ye göz kırptı: Trump'la çalışmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nadir elementler konusunda ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Rus lider Putin, Ukrayna’daki gelişmelere ve ülkesi ile ABD arasında iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi başkanlık seçimine yönlendirdiğine değindi. Rus lider, Donald Trump'ın, Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inandığını dile getirirken söz konusu girişimin Rusya'dan çok Ukrayna'nın çıkarına olduğunu savundu. Trump'ın Rusya gibi Ukrayna'da barış istediğini savunan Putin, "Bu, Ukrayna ve Ukrayna devletinin çıkarınadır. Ukrayna devletinin korunmasına karşı bizim de hiçbir itirazımız yok" dedi.

AVRUPALILAR KAYBEDECEK

Putin, Avrupalı yetkililerin Ukrayna'daki gelişmelerin farkında olmadığını kaydederken Avrupalıların çok fazla söz verdiklerini şimdi de bu yaklaşımdan kayıpsız bir şekilde uzaklaşmalarının çok zor olacağını ifade etti. Putin, ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri hakkında tartışmaları onları ilgilendirmediğini savunurken Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır olduğunu kaydetti. Putin, “Kesinlikle bu türden kaynaklarda Ukrayna'dan daha fazlasına sahibiz. Rusya, bu nadir toprak elementleri rezervleri açısından tartışmasız liderlerden biridir" diye konuştu.

ÜÇLÜ MASAYA ONAY

Rus lider, ABD ve Rusya'nın savunma alanında yaptığı harcamaları azaltma ihtimalinden bahsederken, "ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılması iyi bir fikir, Çin de isterse sonradan katılabilir" sözleriyle, Trump'ın üçlü masa teklifini kabul ettiğini de gösterdi.

AMERİKALI ŞİRKETLERLE ORTAK HAREKET

Putin, ABD'nin alüminyum ithalatına uyguladığı tarifelere ilişkin de konuşarak "ABD pazarını üreticilerimiz için açmaya karar verirse yaklaşık 2 milyon ton ihraç edebiliriz. Bunun bence fiyat istikrarı üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Ayrıca bence en önemlisi de Amerikan şirketleri ile bu alandaki ortak çalışmalar hakkında birlikte hareket edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

ZALUJNIY GÖNDERMESİ

Rossiya-24'e gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Rus lider, Zelenski yerine olası alternatifi de dillendirdi. Ellerindeki verilere göre, Zelenski'nin başkanlık şansının düşük olduğuna vurgu yapan Rusya Devlet Başkanı, "Oy oranı en yakın siyasi rakibinin, yani Londra'ya sürgün edilen, Ukrayna'nın eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'in oy oranı tam olarak iki kat

daha fazla" olduğunu iddia etti.

BM'de Rusya ile birlikte saf tuttu

Birleşmiş Milletler’de (BM) yapılan oylamada, ABD ve Rusya, Ukrayna’daki askeri müdahaleyi kınayan tasarıya karşı ilk defa birlikte hareket etti. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken BM Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi. Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu. Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verdi.

WashinGton'ın siyaseti dengeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusunda dengeli yaklaşım sergilediğini belirtti. Peskov, Moskova'da yaptığı açıklamada, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısına "hayır" oyu vermesini değerlendirdi. Peskov, ABD'nin daha dengeli bir yaklaşım sergilediğini gördüklerini dile getirerek söz konusu davranışın Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlere yardımcı olduğunu savundu. Bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Peskov, "Böyle dengeli bir yaklaşım, çözüme katkıda bulunma isteğinin olduğunu gösteriyor" dedi.







