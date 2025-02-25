Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Rusya: 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahibiz

Rusya: 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahibiz

16:0425/02/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Mevcut rezervlerin Rus ekonomisinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtildi.
Mevcut rezervlerin Rus ekonomisinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahip olduğunu açıkladı.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin nadir toprak element rezervine ilişkin bilgilere yer verildi. Nadir toprak elementlerinin karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve yalnızca cevherle çıkarılabildiği vurgulanan açıklamada, ülkenin bu alandaki mevcut rezervlerinin Rus ekonomisinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı.

#Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı
#Nadir Toprak Elementleri
#Rus

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oruç tutamayan teravih namazı kılabilir mi?