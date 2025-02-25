Rusya: 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahibiz

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin nadir toprak element rezervine ilişkin bilgilere yer verildi. Nadir toprak elementlerinin karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve yalnızca cevherle çıkarılabildiği vurgulanan açıklamada, ülkenin bu alandaki mevcut rezervlerinin Rus ekonomisinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olduğu kaydedildi.