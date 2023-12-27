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Ekonomi

Nadir element üreten 5 ülkeden biri olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da yüksek teknolojili ürünlerin stratejik ham maddesi olan nadir toprak elementlerinin (NTE) çıkartıldığı tesisi ziyaret etti.

04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:48 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Alparslan Bayraktar.
Alparslan Bayraktar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, endüstriyel tesise geçilmesiyle birlikte Türkiye’nin NTE üretebilen 5 ülkeden biri olacağını ve dünyada önemli bir tedarikçi konuma geleceğini ifade etti. Türkiye’nin madenler konusunda çok iddialı hedefleri olduğunu söyleyen Bayraktar, sahada yaklaşık 690 milyon tonluk bir cevher olduğunu ve tesiste yılda 570 bin ton cevherin işleneceğini açıkladı.



#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
#NTE
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