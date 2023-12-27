Nadir element üreten 5 ülkeden biri olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, endüstriyel tesise geçilmesiyle birlikte Türkiye’nin NTE üretebilen 5 ülkeden biri olacağını ve dünyada önemli bir tedarikçi konuma geleceğini ifade etti. Türkiye’nin madenler konusunda çok iddialı hedefleri olduğunu söyleyen Bayraktar, sahada yaklaşık 690 milyon tonluk bir cevher olduğunu ve tesiste yılda 570 bin ton cevherin işleneceğini açıkladı.