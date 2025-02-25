Zelenski: Ukrayna masada yer almalı

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken, başkent Kiev'de düzenlenen ve farklı ülkelerden liderlerin katıldığı "Ukrayna'yı Destekleyin" başlıklı oturumun açılışında konuşma yaptı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile diğer yetkililerin katıldığı oturuma, bazı ülkelerin liderleri video konferans yoluyla bağlandı.Rusya'nın ülkesine karşı 24 Şubat 2022'de saldırmasıyla başlayan savaşın sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, ülkesine destek veren tüm müttefiklere teşekkür etti.

Zelenski, Ukrayna'nın ayakta durduğunu kaydederek, "Ukrayna'ya karşı savaş devam ediyor ve bu nedenle Ukrayna, Avrupa ile birlikte müzakere masasında olmalı. Rusya'nın stratejik hedefi tam olarak Avrupa. Bu nedenle Avrupa'nın kaderi Avrupa olmadan belirlenemez" diye konuştu. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna’ya 3,5 milyar avroluk yeni bir yardım ödemesinin mart ayında yapılacağını duyurdu. Von der Leyen, AB'nin üç yıl içinde Ukrayna'ya 134 milyar avro destek sağladığını ve tam barış sağlanana kadar Rusya'ya yaptırımları kaldırmayacaklarının teminatını verdi.