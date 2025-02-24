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Bakan Fidan'dan Ukrayna-NATO yorumu: Talebin anlaşılması gerekiyor

Bakan Fidan'dan Ukrayna-NATO yorumu: Talebin anlaşılması gerekiyor

09:4724/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
AA
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Bakan Fidan, Ukrayna'nın NATO üyesi olma isteğinin anlaşılması gerektiğini söyledi.
Bakan Fidan, Ukrayna'nın NATO üyesi olma isteğinin anlaşılması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin gerçekçi olmaktan bahsetti.

Fidan, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine ilişkin, bu konuyu Avrupalı ortakları ve Ukraynalı dostları ile görüştüklerini, Ukrayna'nın sadece NATO üyesi olma uğruna değil, ülkesinin güvenliğini garanti altına almak için de bunu talep ettiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımı hakkında Fidan, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı resmi duruşumuz bu." ifadelerini kulandı.

'Yeni bir politika yok'

Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusundaki ABD yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin soruya Fidan, "Önceki yönetimin de Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olup olmadığından emin değilim. O nedenle bu konuda yeni bir politika olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

'NATO'ya alın bırakayım'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO'ya girmesi ve kalıcı bir barışa kavuşması halinde cumhurbaşkanlığını bırakmaya hazır olduğunu söyledi.




#Ukrayna
#Rusya
#NATO
#Hakan Fidan
#Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

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