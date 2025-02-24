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AB liderleri Ukrayna için 6 Mart'ta olağanüstü zirvede bir araya gelecek

AB liderleri Ukrayna için 6 Mart'ta olağanüstü zirvede bir araya gelecek

Haber Merkezi
09:3624/02/2025, Pazartesi
DHA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve güvenlik konularını görüşmek üzere 6 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü zirve için Brüksel'de toplanacak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından, 6 Mart'ta Ukrayna ve güvenlik gündemiyle Brüksel'de olağanüstü zirve düzenleneceğini açıkladı.

Costa, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için "belirleyici günlerden geçildiğini belirterek, “Avrupalı liderlerle yaptığım istişarelerde Avrupa savunmasını güçlendirmek, kıtamızda barışa ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine kararlı şekilde katkıda bulunmak suretiyle bu zorlukların AB düzeyinde üstesinden gelinmesine yönelik ortak bir kararlılık duydum. 6 Mart'ta kararlar almaya hazır olmak üzere AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve tüm üye ülkelerle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.


#Avrupa Birliği
#Ukrayna
#Antonio Costa

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