AB liderleri Ukrayna için 6 Mart'ta olağanüstü zirvede bir araya gelecek

Costa, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için "belirleyici günlerden geçildiğini belirterek, “Avrupalı liderlerle yaptığım istişarelerde Avrupa savunmasını güçlendirmek, kıtamızda barışa ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine kararlı şekilde katkıda bulunmak suretiyle bu zorlukların AB düzeyinde üstesinden gelinmesine yönelik ortak bir kararlılık duydum. 6 Mart'ta kararlar almaya hazır olmak üzere AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve tüm üye ülkelerle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.