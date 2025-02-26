ABD ve Rus heyeti yarın İstanbul'da görüşecek

, "Diplomatlarımızın ve üst düzey uzmanlarımızın bir araya geleceğini ve önceki ABD yönetiminin Rus Büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde yapay engeller oluşturmaya yönelik yasa dışı faaliyetleri sonucu bekleyen ve bizim de doğal olarak karşılığını verdiğimiz, Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinin çalışmaları için rahatsız eden konulara ilişkin sorunları ele alacaklarını duyurmuştuk"