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ABD ve Rus heyeti yarın İstanbul'da görüşecek

ABD ve Rus heyeti yarın İstanbul'da görüşecek

13:4326/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Rus Bakan Lavrov, görüşme detaylarını anlattı.
Rus Bakan Lavrov, görüşme detaylarını anlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı basın toplantısında ABD-Rusya görüşmelerine değindi.


Lavrov, ABD ve Rus heyetlerinin yarın büyükelçiliklerin çalışmalarına yönelik sorunları görüşmek üzere bir araya geleceklerini söyledi.


Rus Bakan Lavrov,
"Bu toplantı yarın İstanbul'da yapılacak"
dedi.

Lavrov
, "Diplomatlarımızın ve üst düzey uzmanlarımızın bir araya geleceğini ve önceki ABD yönetiminin Rus Büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde yapay engeller oluşturmaya yönelik yasa dışı faaliyetleri sonucu bekleyen ve bizim de doğal olarak karşılığını verdiğimiz, Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinin çalışmaları için rahatsız eden konulara ilişkin sorunları ele alacaklarını duyurmuştuk"
dedi.


#Rusya
#ABD
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