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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

14:1624/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştiriliyor.


Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.


Görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.


Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.


Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Rusya
#Sergey Lavrov

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