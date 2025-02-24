Sergey Lavrov barış için Ankara’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek olan Lavrov’un bu ziyareti, Zelenski'nin Ankara temasının ardından gerçekleşmesi bakımından daha bir önem atfediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın Rus mevkidaşıyla başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili iş birliği konularını görüşeceği, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine dair fikir teatisinde bulunacağı bilgisini verdi. ABD ile Rusya arasındaki son temaslar ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkılar ele alınacak. Fidan Lavrov'a Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunu bildirecek.

SURİYE VE GAZZE DE MASADA

Suriye ve Orta Doğu dahil bölgesel ve uluslararası meseleler de masada olacak. Fidan görüşmede, Rus mevkidaşına Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulayacak. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunun altı çizilecek, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden saldırgan yaklaşımının kabul edilemez olduğu belirtilecek. Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların artırılması, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanacak.







