Ankara'da kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bakan Fidan'la görüşmek için Türkiye'ye gelecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 24 Şubat 2025 tarihinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır" denildi.

İkilinin gerçekleştireceği görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili görüşmelerin ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.