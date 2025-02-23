Ankara'da kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bakan Fidan'la görüşmek için Türkiye'ye gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la gerçekleştireceği görüşme kapsamında yarın (24 Şubat) Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. İkilinin gerçekleştireceği görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili görüşmelerin ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 24 Şubat 2025 tarihinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır" denildi.
İkilinin gerçekleştireceği görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili görüşmelerin ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.