Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında Suriye telefonu

Bakan Fidan ve Lavrov, Suriye'de siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durumun ele alındığı bildirilirken; her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği desteği vurguladığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.
Görüşmede, her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken,
siyasi geçiş süreci
nin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.
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